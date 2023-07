Vanavond staat de wedstrijd FC Twente – Hammarby IF op het programma. Deze wedstrijd uit de 2e voorronde van de Conference League is live te zien op Veronica.

Seizoen gaat beginnen

Voor de Nederlandse clubs gaat het Europese voetbalseizoen vanavond van start met de wedstrijd FC Twente – Hammarby IF. De winnaar van het tweeluik tussen FC Twente en Hammarby treedt in de derde voorronde van de Conference League aan tegen het Hongaarse Kecskemeti TE of Riga FC uit Letland.

Clubs

Naast FC Twente komt ook AZ in actie in de Conference League. Deze club stroomt in de derde voorronde in. Ajax neemt dit seizoen deel aan de Europa League. PSV en Feyenoord doen mee aan de Champions League, waarbij PSV start in de derde voorronde van de Champions League. Feyenoord heeft als landskampioen recht op een plekje in de groepsfase.

Veronica

Veronica zendt vanavond de wedstrijd FC Twente – Hammarby IF live uit. De wedstrijd begint om 20.00 uur in de De Grolsch Veste. De voorbeschouwing op televisie om 19.40 uur. De presentatie is in handen van Noa Vahle, Romano Denneboom is analist. De returnwedstijd is volgende week (3 augustus) ook te zien bij Veronica.