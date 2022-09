Vanavond start ook voor AZ, Feyenoord en PSV de groepsfase van het Europese voetbal. De wedstrijden zijn live te volgen op radio- en televisie.

PSV

PSV speelt na het mislopen van Champions League in de groepsfase van de Europa League en is ingedeeld bij Arsenal, FC Zürich en FK Bodø/Glimt. Vanavond om 18.45 uur speelt PSV haar eerste wedstrijd in de groepsfase tegen het Noorse FK Bodø/Glimt. De wedstrijd is live te zien op Veronica. De voorbeschouwing begint om 18.00 uur.

Feyenoord

Feyenoord is in de Europa League ingedeeld in groep F samen met Lazio Roma, Sturm Graz en FC Midtjylland. Vanavond staat er een uitduel op het programma bij Lazio. De wedstrijd begint om 21.00 uur en is live te volgen via Veronica.

AZ

AZ speelt in de groepsfase van de Conference League samen met Apollon Limasol, Fussball Club Vaduz en SK Dnipro 1. Vandaag staat de uitwedstrijd tegen Dnipro 1 uit Oekraïne op het programma. In verband met de oorlogssituatie in Oekraïne wordt wedstrijd gespeeld in Slowakije. De wedstrijd begint om 21.00 uur en is live te volgen via ESPN. Deze zender is via vrijwel alle digitale tv-aanbieders te zien in het digitale basispakket (Ziggo / kanaal 421, KPN kanaal 14)

Radio

Via de radio zijn de duels vanaf 20.30 uur te volgen in het programma Langs de Lijn en omstreken op NPO Radio 1. Daarnaast zendt Radio Rijnmond het duel Lazio-Feyenoord live uit. De radiozender is te beluisteren via DAB+, FM, diverse digitale radiopakketten en wereldwijd via Internet.