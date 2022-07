Met de start van het nieuwe voetbalseizoen keren ook de voetbalpraatprogramma’s terug op RTL 7 en Veronica.

VTBL

Op RTL 7 keert het voetbalpraatprogramma VTBL terug. De presentatoren van het programma gaan Frank Evenblij en Simon Zijlemans worden. Theo Janssen, Jan Boskamp, Hedwiges Maduro, Anouk Hoogendijk, Aad de Mos en Ron Vlaar zijn de vaste roulerende analisten die de opstelling van ‘VTBL’ compleet maken. Zij worden wekelijks geflankeerd door wisselende gasten. Het programma is vanaf 8 augustus elke maandag en vrijdag rond 20.30 uur te zien.

Veronica

VTBL op RTL 7 krijgt directe concurrentie van een nieuwe voetbalpraatprogramma op Veronica. Wilfred Genee wordt de presentator van het nieuwe programma met als vaste tafelgasten Wesley Sneijder, Andy van der Meijde en Wim Kieft.

Panenka

Ook het Algemeen Dagblad start weer met haar eigen voetbalshow via haar medium AD Play. Vanaf maandag 1 augustus is schrijver, presentator en voetbalcriticus Hugo Borst te zien in Panenka. Hij presenteert de populaire voetbalshow op AD Play de komende weken samen met Etienne Verhoeff. Daarna is hij ook nog regelmatig te zien met een dwarse kijk op de in het weekend ervoor gespeelde voetbalwedstrijden. Panenka is elke maandag om 18.00 uur te zien via AD.nl/play, in de AD app en bij de aangesloten regionale titels. Over drie weken keert de vaste presentator Sjoerd Mossou weer terug.