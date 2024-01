In Den Bosch wordt dit weekeinde het dartstoernooi Dutch Darts Masters gehouden. Het evenement is live te volgen via RTL 7, Videoland en Viaplay.

Darters

In de Maaspoort in Den Bosch worden vrijdag 26 januari en zaterdag 27 januari de Dutch Darts Masters gehouden. Aan de Dutch Darts Masters doen zestien darters mee. Daartoe behoren acht Nederlanders: Michael van Gerwen, Danny Noppert, Dirk van Duijvenbode, Raymond van Barneveld, Jermaine Wattimena, Gian van Veen, Vincent van der Voort en Kevin Doets. Ook wereldkampioen Luke Humphries is van de partij. Dat geldt ook voor verliezend finalist Luke Littler, Michael Smith, Nathan Aspinall, Gerwyn Price, Rob Cross en Peter Wright.

Uitzendingen

Normaal zijn alle toernooien die worden gehouden onder de vlag exclusief te zien via de streamingdienst Viaplay. Dit toernooi is echter ook te volgen op RTL 7 en streamingdienst Videoland. De uitzendingen beginnen zowel vrijdag als zaterdag om 19.00. Ook streamingdienst Viaplay zendt dit toernooi live uit. Meer informatie vind je hier.