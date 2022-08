Vintage Veronica en 192 Radio staan vandaag, woensdag 31 augustus, stil bij het stoppen van de uitzendingen van de zeezender Radio Veronica.

Einde zeezender Radio Veronica

Op 31 augustus 1974 stopte de toenmalige zeezender Radio Veronica haar uitzendingen vanaf de Noordzee. Nieuwe wetgeving maakte het haast onmogelijk om nog door te gaan met de uitzendingen vanaf de Noordzee. Ook Radio Noordzee stopte op 31 augustus 1974 met haar uitzendingen.

Speciale uitzending

Vandaag is op Vintage Veronica en 192 Radio een speciale uitzending te horen rond het stoppen van de zeezenders op 31 augustus 1974. Vanaf 15.00 uur is er op beide radiozenders een programma te horen met onder andere Rob Stenders, Ad Bouman, Leo van der Goot en andere. Vanaf 18.00 uur starten de officiële uitzendingen van Vintage Veronica. Deze uitzending vindt plaats vanuit de originele Hilversum 3 studio die is opgesteld in Hilversum.

Luisteren kan via DAB+ en Internet. Ook kan er worden meegekeken via deze link.

