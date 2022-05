Talpa heeft per 1 mei vier nieuwe radiozenders via DAB+ geïntroduceerd. De radiozenders zijn te beluisteren via het nieuwe landelijke DAB+-netwerk op kanaal 9C en Internet.

Nieuwe radiozenders.

Het gaat om de radiozenders ‘538 Classics’, ‘Radio 10 80’s Hits’, ‘Sky Radio Nice & Easy’ en ‘Vintage Veronica’.

“Luisteraar nog beter bedienen”

Paul Römer, Managing Director Radio & TV in een persbericht: “Met deze vier nieuwe DAB+ kanalen vergroten we het audio-aanbod in de digitale ether en kunnen we onze luisteraars nog beter bedienen. Elk extra digital-only themakanaal heeft een eigen doelgroep en is herkenbaar aan de eigen muziekstijl. Op deze manier kan de luisteraar op een specifiek muziekgenre afstemmen en is het ook voor adverteerders mogelijk om deze doelgroepen nog beter te kunnen bereiken.”

538 Classics

Radio 538 viert dit jaar haar dertigjarig bestaan en heeft een rijk verleden aan classics die vandaag de dag nog steeds een hit zijn. Om die reden is eind vorig jaar het themakanaal ‘538 Classics’ gelanceerd, zodat luisteraars non-stop kunnen genieten van de beste throwbacks. Op het kanaal zijn de beste en grootste 538-hits uit de 90’s, 00’s en 10’s te horen. In de afgelopen maanden is het aantal streamstarts ruim verdubbeld, waardoor het nu een eigen DAB+ frequentie krijgt om aan de behoefte van de luisteraar te voldoen. Naast ‘538 Classics’ is het al bestaande ‘538 TOP 50’-kanaal vervangen voor ‘538 NonStop’ op DAB+.

Radio 10 80’s

‘Radio 10 80’s Hits’ komt met muziek uit de jaren ’80 en zit in de kern van het format van Radio 10 en is ongekend populair onder de luisteraars. Om liefhebbers te voorzien in hun specifieke luisterbehoefte, biedt Radio 10 hen nu een digitaal station met non-stop de grootste hits uit het belangrijk muzikale tijdperk.

Sky Radio Nice & Easy

Op het nieuwe DAB+ kanaal ‘Sky Radio Nice & Easy’ zijn vanaf deze maand de grootste toegankelijke pophits van de jaren ’80 tot nu te horen. Met muziek van populaire artiesten als Adele en John Mayer en echte klassiekers zoals ‘You Got A Friend’ van James Taylor en ‘Hero’ van Mariah Carey. ‘Sky Radio Nice & Easy’ is hét digitale station om bij te ontspannen en komt naast het al bestaande DAB+ kanaal ‘Sky Radio Hits’.

Veronica Vintage

Radio Veronica introduceert haar eerste DAB+ kanaal naast het hoofdkanaal: ‘Vintage Veronica’ waarmee de radiozender haar roots en vele trouwe luisteraars wil eren. Op het nieuwe kanaal is de rijke muziekhistorie van Veronica uit de late 60’s en de jaren ’70 en ’80 te horen. Ook de vormgeving en muziek zijn afkomstig uit het memorabele Veronica-tijdperk. Regelmatig zullen Veronicanen uit alle generaties te horen zijn op de digitale zender. Soms nemen de coryfeeën het station over voor een live radio-uitzending, maar ook zijn er door de Stichting Norderney aangeleverde oude programma’s en aankondigingen te horen.

Naast distributie via de digitale ether zijn de radiozenders en themakanalen van Talpa Network ook te beluisteren via Internet.