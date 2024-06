De voormalige zeezender Radio Mi Amigo is de komende drie dagen weer te beluisteren in de ether. Tijdens de havendagen in Terneuzen zijn er weer uitzendingen te horen van Mi Amigo.

1974

Radio Mi Amigo startte de uitzendingen op 1 januari 1974 vanaf het schip MV Mi Amigo. Omdat commerciële radio in België verboden bleef, was de enige optie opereren vanaf in een schip in internationale wateren. Initiatiefnemer was Sylvain Tack. Radio Mi Amigo zond uit tot de herfst van 1979. “Een radiostation dat al 44 jaar niet meer uitzendt, maar waar de naam nog steeds van bekend is, veel fans heeft en tot de verbeelding spreekt”, aldus de zeezender in een persbericht.

Terneuzen

Vanaf vrijdag 28 juni zal er drie dagen radio worden gemaakt vanaf het schip MV Castor in de haven van Terneuzen. De uitzendingen zullen wereldwijd via internet en via diverse AM frequenties kunnen worden beluisterd in Nederland en Vlaanderen. In de regio rond Terneuzen is de radiozender te horen via 106.7 MHz.

Reünie

Deze derde reünie, waaraan opnieuw tal van oud-medewerkers, dj’s, technici en mensen die achter de schermen werkten – hun medewerking verlenen, is een halve eeuw na de start, het definitieve sluitstuk, aldus de radiozender in een persbericht. Na eerdere herinneringsdagen vanuit Oostende (2014), Blankenberge (2019) is dit keer gekozen voor het Nederlandse Terneuzen.

Uitzendschema

Promo: