De Engelse radiozender Radio Caroline heeft haar bereik via de middengolf sinds kort uitgebreid.

Legaal

Sinds eind 2017 is de voormalige zeezender Radio Caroline legaal te beluisteren via de middengolf op frequentie 648 kHz.

Zeezender

Radio Caroline werd in 1964 opgericht uit onvrede met de bestaande radiostations. De radiozender heeft tot 1991 vanaf diverse zendschepen uitgezonden vanaf de Noordzee. Het laatste schip dat Radio Caroline heeft gebruikt is de MV Ross Revenge. Dit schip ligt nog steeds als zendschip in Engelse wateren maar wordt voorlopig niet gebruikt voor de middengolfuitzendingen. De radiozender heeft in de periode tussen 1991 en heden uitgezonden met tijdelijke middengolfvergunningen, satelliet en Internet.

648 kHz

Radio Caroline kreeg op 19 mei 2017 een vergunning om permanent op de middengolf uit te zenden vanuit Oost Engeland op 648 kHz met 1 kiloWatt. De radiozender maakt voor haar uitzendingen op de middengolf gebruik van het oude zendstation van BBC Worldservice in Orfordness.

Meer vermogen

De radiozender heeft toestemming gekregen van de Engelse overheid om met meer vermogen te gaan uitzenden via 648 kHz. Sinds eind vorige week heeft de radiozender een sterkere middengolfzender in gebruik genomen. Het is niet exact duidelijk met welk vermogen nu uitgezonden wordt. Wel is duidelijk dat de radiozender nu beter te ontvangen is in delen van Europa. Ook in grote delen van Nederland en BelgiĆ« is de radiozender zowel overdag als ‘s avonds en ‘s nachts

te beluisteren via de middengolf.

Meer informatie via de website van de radiozender.

Video: