Veronica TV en Radio Veronica in het teken van Meimaand Filmmaand

Veronica TV en Radio Veronica staan de hele maand mei in het teken van de Meimaand Filmmaand.

Blockbusters

Gedurende de maand mei kan ditmaal dagelijks via de verschillende kanalen van Veronica van dit filmevent worden genoten. Met o.a. op Veronica TV de grootste blockbusters, ruim acht film tv-premières en op Radio Veronica ludieke acties en soundstracks.

Aquaman

De Meimaand Filmmaand start op TV op 1 mei met de tv-première Aquaman, een populaire Amerikaanse superheldenfilm met acteur Jason Momoa. Daarna kunnen filmliefhebbers nog veel meer hun hart ophalen. “In deze editie van de Meimaand Filmmaand zendt de tv-zender Veronica meer films dan ooit tevoren uit. Met in totaal maar liefst 43 filmtitels op het filmmenu en een extra film op de maandag- en vrijdagavond worden filmliefhebbers op hun wenken bediend“, aldus de televisiezender in een persbericht.

Soundtrack Top 100

Op 2 mei trapt Radio Veronica de Meimaand Filmmaand af met een speciale Soundtrack Top 100. Die dag brengt de zender tussen 08.00 uur en 18.00 uur de lijst met honderd beste soundtracks, samengesteld op basis van de favorieten van luisteraars. Zoals Eddie Vedder met Hard Sun uit Into the Wild of Born Slippy van Underworld uit Trainspotting.

Winacties

In de eerste week van de filmmaand speelt dj Dennis Ruyer iedere werkdag in zijn programma Goud van Oud het spel raad de filmtrack waarmee luisteraars een prijzenpakket kunnen winnen. In de tweede week van de Meimaand Filmmaand schuiven dagelijks van 17.30 uur tot 18.30 uur coryfeeën uit de filmwereld als co-host aan bij Veronica-dj Tim Klijn in De Veronica Middagshow. George Baker sluit de week af met een live-optreden van de filmklassieker Little Green Bag, die te horen was in Quentin Tarantino’s blockbuster Reservoir Dogs.

Meer informatie via de website van Radio Veronica.