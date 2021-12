Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp zijn vanaf 10 januari elke werkdag om 21.40 uur op SBS6 te zien met hun nieuwe talkshow VI Vandaag.

Tafelgasten

“Met een wisselende, en voor wie nog durft, terugkerende gast aan tafel bespreekt het VI trio zaken die Nederland die dag bezighoudt.“, aldus Talpa in een persbericht. Özcan Akyol, Leonie ter Braak, Bram Moszkowicz, Fred Teeven, Chatilla van Grinsven en Wouter de Vries zijn vaste gasten aan de tafel bij VI Vandaag.

Experts

In VI Vandaag blijven sport, en voetbal in het bijzonder, belangrijke onderwerpen aan tafel, maar ook praten de VI mannen met elkaar over politiek, entertainment en meer. Ook schuiven er aan de bar geregeld experts uit verschillende gebieden aan om het laatste nieuws te duiden en de gespreksstof aan tafel verder te voeden. Dit zijn onder andere Sam Hagens, Bas Nijhuis, Raymond Mens en Martijn Krabbendam.

“Logische stap”

Marco Louwerens, Directeur Televisie, over VI Vandaag: “VI Vandaag is voor mij een bijzondere maar toch ook logische volgende stap met Johan, René en Wilfred. Naast voetbal kwamen de afgelopen jaren al steeds meer andere onderwerpen ter tafel, van entertainment tot politiek; Wil je echt boven op de bal zitten, dan is een dagelijkse show het juiste vehikel. Altijd met hun unieke kijk op de wereld, humor, de nodige relativering, maar ook altijd met een ongezouten mening en authentiek. Een spannende nieuwe stap voor SBS6, waar ik me enorm op verheug.”