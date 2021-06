VIB Radio van start via DAB+ in de Achterhoek

Het commerciële online radiostation VIB Radio – The Sound of Luxury is sinds zaterdag te ontvangen op DAB+ in de Achterhoek (kanaal 6A). Vanaf donderdag 1 juli aanstaande zal de dekking via de digitale ether worden uitgebreid met een deel van Noord-Holland (kanaal 11B). De radiozender maakt voor de verspreiding via de digitale ether gebruik van lokale DAB+-netwerken.

“Prikkelende talk radio”

Met prikkelende ‘talk radio’, zoals onder andere het programma ‘Toastje Kaviaar’ op vrijdagmiddag en een luxe en bijzonder sfeervolle radiostudio trekt VIB Radio vooral in het weekend veel kijkers en luisteraars, aldus de radiozender in een persbericht. Terwijl het schakelen van de camera’s in de studio volledig is geautomatiseerd kan een DJ altijd actueel interactief reageren door camera’s en visuals te schakelen. Hierdoor is het voor een kijker nooit saai of vervelend om live mee te kijken.

DAB+

Naast luisteren via de vertrouwde mobiele app voor iOS en Android of online kan nu iedereen met een DAB+ radio in de regio Achterhoek en Noord-Holland ook naar VIB Radio luisteren. Om dit te vieren geeft VIB Radio vanaf augustus elke maand een JBL DAB+ radio weg. Luisteraars kunnen meedoen door een video te sturen waarop duidelijk te zien en te horen is dat ze luisteren naar VIB Radio. Elke laatste zaterdag van de maand wint een inzending een JBL DAB+ radio.

Meer informatie via de website van de radiozender.

