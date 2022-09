Videoland zet vol in op het uitzenden van Nederlandse dramaseries. In 2025 komt er een serie over het leven van voetbalicoon Marco van Basten.

Elke maand een nieuwe dramatitel

De komende maanden zal Videoland elke maand een nieuwe Nederlandse serie toevoegen aan haar aanbod. Abonnees kunnen zich verheugen op een rijk aanbod van series en films waaronder de Videoland Academy films, ‘Moedermaffia’, ‘Sleepers’, ‘Judas II: Dagboek van een Getuige’ en de nieuw aangekondigde titel ‘Incognito’, aldus RTL Nederland in een persbericht.

Toekomst

Maar er wordt ook gekeken naar de toekomst. Zo kondigt Videoland vandaag een nieuwe premium dramaserie aan over het leven van een Nederlands voetbalicoon: Marco van Basten. En om in de toekomst Nederlandse verhalen te blijven vertellen heeft Videoland ook een nieuwe exclusieve talentdeal getekend met niemand minder dan Robert de Hoog.

Marco van Basten

Één van de grote Nederlandse verhalen die Videoland gaat vertellen is van Marco van Basten. Het verhaal van de voetballer werd al opgetekend in een zeer openhartige biografie ‘BASTA’ en Videoland gaat dit verhaal nu samen met producent Hollands Licht naar een premium dramaserie vertalen. De Videoland Original ‘BASTA’ wordt in 2025 verwacht bij Videoland.

“Drijvende kracht achter Videoland”

Peter van der Vorst, Director Content RTL: “Investeren in nieuwe en originele dramaproducties blijft één van onze speerpunten, want Nederlands drama is een van de drijvende krachten achter de groei van Videoland. Inmiddels kunnen ruim 1,1 miljoen betalende abonnees van onze Originals genieten. Hiermee zijn we het grootste puur Nederlandse VOD platform, waarmee we meer dan drie miljoen mensen bereiken. We willen nog meer actuele verhalen van eigen bodem vertellen, waar iedereen zich in herkent. Daar maken we dit najaar een start mee door iedere maand een nieuwe dramatitel te brengen.”