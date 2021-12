Deze week is de tv-app voor het videoplatform van de Vlaamse publieke omroep VRT, VRT NU gelanceerd.

Videoplatform

VRT NU kan worden gezien als de Vlaamse variant van NPO Start. VRT NU is het online videoplatform van de VRT en was tot nog toe beschikbaar via pc, smartphone of tablet. Nu zullen kijkers VRT NU ook rechtstreeks op hun televisie kunnen bekijken. Deze week is de app gelanceerd voor Android TV en op de nieuwste tv-ontvangers van de aanbieders Proximus en Telenet. Later volgen ook Orange, Apple TV en Samsung TV.

Live en on demand

Via de dienst kan je live de programma’s volgen van Eén, Canvas en Ketnet. Daarnaast kan de gebruiker ook programma’s herbekijken en krijgt er extra content uit het archief en van de radionetten.

“Enthousiast”

“Onze gebruikers vragen al lang naar de mogelijkheid om VRT NU op het groot scherm te brengen“, zegt Frederik Delaplace, CEO van de VRT. “We zijn dan ook enthousiast dat we die service nu heel laagdrempelig kunnen aanbieden. In het bijzonder omdat we dit samen met de lokale spelers doen.”

