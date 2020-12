Vier DJ’s Qmusic opgesloten in Q-escape room

Sinds vanmorgen zitten vier DJ’s van Qmusic opgesloten in de Q-escape Room. De DJ’s kunnen met hulp van de luisteraars van de radiozender weer ontsnappen uit de Q-escape room.

DJ’s

Sinds vanmorgen zitten DJ’s Mattie, Marieke, Domien én Kai opgesloten in de Q-escape room. De DJ’s maken daar tussen 06:00 en 22:00 uur radio, net zo lang tot ze bevrijd worden. Om te ontsnappen hebben ze de hulp van de luisteraars nodig.

Muzikale code

Ieder uur horen de Q-dj’s op zender een superkort fragment van een hit die ooit in de Top 40 heeft gestaan. Ze krijgen ieder hun ‘eigen’ hit toegewezen en de vier hits zijn samen de ‘muzikale code’. De manier om uit het huis te komen, is het invoeren van de juiste titel én artiest. Op drie vaste momenten per dag krijgen Mattie, Marieke, Domien en Kai de kans om hun titel en artiest te raden.

“Hebben ze hun hits allemaal goed? Dan mogen ze de Q-escape room verlaten. Maar klopt het niet of staan de antwoorden niet in de juiste volgorde, dan moeten ze weer wachten op het volgende invoermoment“, aldus de radiozender.

Volgen

Het evenement is live te volgen via Qmusic zowel op de radiozender zelf als via een livestream op de website van de radiozender. Daarnaast wordt er een liveblog bijgehouden met de laatste ontwikkelingen rond de Q-escape room.

Sociale media: