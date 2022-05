Vier lokale omroepen maken kans op de titel ‘Omroep van het Jaar 2022’. Het gaat om OOG Groningen, WOS, Studio Alphen en Omroep ZuidWest. Dit bericht de NLPO, de koepelorganisatie van lokale- en streekomroepen op haar website.

Vakjury

De speciale vakjury voor de verkiezing van Omroep van het Jaar heeft de vier genomineerden geselecteerd op basis van onder meer het aanbod van dagelijks nieuws via de verschillende platformen volgens het Lokaal Toereikend Media-Aanbod (LTMA), de programmering en de samenwerking met andere omroepen en organisaties. Uit veel inzendingen viel de keus van de nieuwe onafhankelijke jury dit jaar op: OOG Groningen, WOS, Studio Alphen en Omroep ZuidWest.

Bepalen winnaar

Om te bepalen welke van deze vier omroepen uiteindelijk de winnaar wordt gaat de vakjury de komende periode bij alle genomineerde organisaties op bezoek voor aanvullend onderzoek. De omroepen worden dan onder andere beoordeeld op hun journalistieke prestaties, de kwaliteiten van de organisatie en de maatschappelijke relevantie. Ook komt de jury tot een eervolle vermelding voor een omroep die in de afgelopen jaren grote stappen heeft gezet.

Lokale Media Awards

De bekendmaking van de titel Omroep van het Jaar 2022 is onderdeel van de feestelijke uitreiking van de Lokale Media Awards op vrijdag 10 juni bij Beeld en Geluid in Hilversum. Naast de verkiezing van de Omroep van het Jaar worden awards uitgereikt in de categorieën audio, video, nieuws en achtergronden, innovatie, presentatietalent en Omroepvrijwilliger van het Jaar 2022. Lees hier alles over de LMA’s.