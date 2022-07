Glaspoort, IP Visie, Cable Home, Radius Systems en Rodin Group hebben zich aangesloten bij brancheorganisatie NLconnect. De vereniging vertegenwoordigt met ruim tachtig leden een steeds groter aantal bedrijven uit de glasvezel- en breedbandindustrie.

Samenwerking

NLconnect bevordert innovatie, onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling in deze belangrijke en innovatieve sector. Zo werkt de brancheorganisatie momenteel aan branchebrede certificering van FttX technici en aan duurzaamheidsclassificatie van glasvezelcomponenten. Ook maakt de branchevereniging zich sterk voor een gunstig regelgevingsklimaat voor digitale connectiviteit.

“Dynamische markt”

Mathieu Andriessen, directeur NLconnect: ‘De uitrol van glasvezel gaat momenteel sneller dan ooit tevoren en de nieuwe leden dragen daaraan hun steentje bij. In deze dynamische markt is het goed om te zien dat concurrenten en branchegenoten elkaar ook opzoeken om binnen de vereniging pre-competitief samen te werken. We heten de nieuwe leden natuurlijk van harte welkom!’