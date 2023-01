Vandaag zijn de uitzendingen begonnen van Business AM. De radiozender is in Vlaanderen te beluisteren via DAB+ en wereldwijd via Internet.

“Talk Radio voor de digitale content zoeker”

“Business AM brengt Talk Radio voor de digitale content zoeker. We halen relevant nieuws en inzichten uit de hedendaagse complexe internationale business omgeving en brengen lokale en globale verhalen die mensen raken en onze maatschappij beïnvloeden. We zijn er o.a. voor vooruitstrevende professionals, ondernemers en creatievelingen. Die doelgroep vindt bij ons specifieke content m.b.t. onze 4 huis-pijlers technologie, economie, politiek en business”, legde Peter Van Oostende, Hoofdredacteur Radio, eerder uit.

Start

Vandaag, maandag 9 januari, zijn de uitzendingen van Business AM officieel van start gegaan. De focus ligt daarbij op lokaal en globaal zakelijk nieuws.

Programmering

Business AM gaat van start met een ochtendblok genaamd “The Morning Drive“. Tussen 6 uur en 9 uur ’s ochtends gidsen de hosts jou door het belangrijkste zakennieuws, met aandacht voor economie, beurs, tech, ondernemen, mobiliteit, klimaat, energie en politiek en reacties op de actualiteit uit binnen- en buitenland.

Naast de dagelijkse The Morning Drive, maakt Lisbeth Imbo ‘The Preview‘, een 9 -delige radio-reeks met gerenommeerde Vlaamse CEO’s, waaronder Daan Schalck, Saskia Van Uffel, Leen Van den Neste, Jurgen Ingels, Paul Stoffels, Paul Renson, Gino Baeck, Michael Corten en Lies Eeckman.

Op maandag wordt de nieuwe politieke week gefileerd door Linda De Win en Wouter Verschelden en dit samen met hun wekelijkse gasten. Uitzending iedere maandag om 17u.

Uitbreiding

Later in het voorjaar zal de zender ook zijn namiddagblok aankondigen en in het najaar volgt dan een volledige dagprogrammering. Alle programma’s worden live uitgezonden vanuit de gloednieuwe radiostudio in de thuisbasis in Gent.

Meer informatie en luisteren kan via deze website. Via DAB+ is de radiozender te beluisteren via kanaal 5A/5D in Vlaanderen en delen van Zuid-Nederland.

Video: