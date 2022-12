Op 9 januari lanceert Business AM de eerste Vlaamse radiozender met businessnieuws, dagelijks te beluisteren via DAB+ en online. Er wordt gestart met een ochtendblok tussen 6 uur en 9 uur. In de loop van 2023 wordt de programmering verder uitgebreid.

“Talk Radio voor de digitale content zoeker”

“Business AM brengt Talk Radio voor de digitale content zoeker. We halen relevant nieuws en inzichten uit de hedendaagse complexe internationale business omgeving en brengen lokale en globale verhalen die mensen raken en onze maatschappij beïnvloeden. We zijn er o.a. voor vooruitstrevende professionals, ondernemers en creatievelingen. Die doelgroep vindt bij ons specifieke content m.b.t. onze 4 huis-pijlers technologie, economie, politiek en business”, legt Peter Van Oostende, Hoofdredacteur Radio, uit op de website van Businessam.be.

Ochtendblok

Business AM gaat van start met een ochtendblok. Tussen 6 uur en 9 uur ’s ochtends gidsen de hosts jou door het belangrijkste zakennieuws, met aandacht voor economie, beurs, tech, ondernemen, mobiliteit, klimaat, energie en politiek en reacties op de actualiteit uit binnen- en buitenland.

Website

De radiozender is gekoppeld aan de bestaande Belgische nieuwssite businessam.be, die op zijn beurt ontstaan is uit het internationale Newsweek. De zender zal ook live te horen zijn op de website, waarbij alle programma’s herbeluisterd kunnen worden en aangevuld worden met verschillende podcasts.

Studio

Later in het voorjaar zal de zender ook zijn namiddagblok aankondigen en in het najaar volgt dan een volledige dagprogrammering. Alle programma’s worden live uitgezonden vanuit de gloednieuwe radiostudio in de thuisbasis in Gent. Luisteren kan via DAB+ in Vlaanderen en delen van Zuid-Nederland via kanaal 5A en 5D. Op deze kanalen zijn al enige tijd testuitzendingen te horen. Wereldwijd kan de radiozender beluisterd worden via Internet.

Video: