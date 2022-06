Vandaag, zaterdag 18 juni, wordt Sir Paul McCartney 80 jaar. In Vlaanderen heeft radiozender Joe haar themakanaal 60 & 70’s voor de gelegenheid dit weekeinde hernoemd naar ‘Joe loves Paul McCartney’.

Top 40

DJ Raf van Brussel brengt die dag een eerbetoon aan Macca met de Joe loves Paul McCartney Top 40 met 40 favoriete McCartney songs van de luisteraars. Maar ook in de andere programma’s hoor je zaterdag extra veel songs van Paul McCartney. “Speciaal voor de 80ste verjaardag van McCartney dopen we onze digitale zender ‘Joe 60’s & 70’s’ vanaf vrijdagmiddag om tot digitale zender ‘Joe loves Paul McCartney’. Tot zondagavond hoor je er non-stop Paul McCartney songs!“, aldus de radiozender. De speciale radiozender is in Vlaanderen en Zuid-Nederland te beluisteren via DAB+ en wereldwijd via Internet.

Radio Veronica

Op Radio Veronica is vandaag, zaterdag 18 juni, de Paul McCartney Top 80 te horen. “Van 12:00 tot 18:00 uur hoor je de beste tachtig platen uit zijn complete muzikale carrière in de Paul McCartney Top 80. Van Yesterday tot Silly Love Songs en van Hi, Hi, Hi tot Let It Be. Daarna blijven we in McCartney-sferen met de afterparty, om van 21:00 tot 00:00 uur met Arjan Snijders de diepte in te duiken tijdens Macca Aller Tijden.”, aldus de radiozender. Meer informatie op de website van de radiozender.