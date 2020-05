VOD-platform Dplay breidt uit met Discovery Science

Vanaf dinsdag 16 juni wordt de zender Discovery Science toegevoegd aan Dplay, het video-on-demand platform van Discovery.

Dplay

Via het platform Dplay zijn live en on-demand programma’s te zien van de Discovery-zenders Discovery, TLC, Investigation Discovery, Animal Planet, Food Network, HGTV en MotorTrend. Dit aanbod wordt vanaf 16 juni uitgebreid met Discovery Science. “Discovery Science heeft de missie om de vernieuwers van morgen te inspireren.”, aldus Discovery Networks Benelux in een persbericht.

BBC Science collectie

De ‘Science’ collectie van de BBC is onderdeel van de BBC ‘Natural History’ collectie die vanaf eind maart gefaseerd aan Dplay wordt toegevoegd en die de aankomende 10 jaar digitaal exclusief beschikbaar is op Dplay. Deze collectie wordt vanaf 16 juni toegevoegd en bestaat uit series en documentaires als In Search Of Science, Secrets Of Bones, Secret Universe – Journey Inside The Cell en Wonders of Life.

Ook verschillende afleveringen van de documentaireserie Horizon zijn dan te bekijken. De serie, die dieper ingaat op de hedendaagse wetenschap en de impact hiervan op de mens, is bekroond met onder meer een Emmy Award voor ‘beste documentaire’.

Abonnement

Een abonnement op de VOD-dienst van Discovery kost 3,99 euro per maand of 39,99 euro per jaar. Hiermee zijn de programma’s te zien via onder andere de computer, tablet en Apple TV.

