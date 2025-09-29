Voetbal International is vanaf vandaag te bekijken met een FAST-kanaal via Samsung TV Plus met het kanaal VI TV. De zender is te vinden op kanaal 4637.

FAST

Samsung TV Plus is een zogenaamde Free ad-supported streaming television (FAST)-dienst. De dienst is gratis maar wordt door advertenties ondersteund. De dienst is beschikbaar op alle Samsung Smart TV’s vanaf 2017. Via de dienst zijn honderden televisiekanalen te zien waaronder Telegraaf TV, Top Gear, SBS Classics en diverse muziekzenders van XITE. Ook zijn er diverse internationale zenders te volgen zoals FIFA+, Red Bull TV, Njam!, Euronews en CNBC. Het aanbod is nu uitgebreid met een tv-zender van Voetbal International.

VI TV

Het kanaal VI TV zendt samenvattingen uit van de Eredivisie-wedstrijden en er kunnen persconferenties integraal teruggekeken worden. Uiteraard is ook ruimte gemaakt voor de bekende formats van VI. Van Rondje Eredivisie tot Rondje Buitenland en van Rondje Europa tot tactische items: alles is te bekijken via het FAST-kanaal. Dat geldt ook voor de verschillende podcasts van VI: VI ZSM, de Dick voor Mekaar-podcast, de Pak Schaal Podcast en de Skiete Willy Podcast. Daarnaast zal het laatste voetbalnieuws worden getoond.

