Vanaf dinsdag introduceert de NOS een nieuwe app voor smart-tv’s: NOS Live. De nieuwe app is beschikbaar voor iedereen met een televisie van Samsung, LG én alle klanten van Ziggo. Ook de abonnees van KPN met een TV+-kastje (AndroidTV) kunnen NOS Live zelf installeren.

Eenvoudiger

De NOS streamt via web, app en smart tv per jaar meer dan 500 uitzendingen. Een heel groot deel daar van wordt alleen via de stream uitgezonden en betreft vaak sportwedstrijden. Met de grote update van NOS Live voor de smart tv’s en kastjes van KPN en Ziggo wordt het nu nog makkelijker die streams te bekijken. Door op de afstandsbediening op de knop ‘apps’ te klikken kan NOS Live worden opgestart en kan de stream met één druk op de knop worden gestart. Ziggo-klanten kunnen ook zappen naar kanaal 160. De beelden worden maximaal gestreamd in een kwaliteit van 3,5 mbit/s.

Programmagids

Ook is het vanaf nu mogelijk om veel beter te zien wat de NOS gaat streamen. Tot enkele weken vooruit is te zien wat er allemaal uitgezonden wordt, er kan worden gefilterd op categorie én er kan in de stream worden terug- en vooruitgespoeld. Ook kan de kijker bepaalde momenten direct aanklikken en terugkijken. Heb je iets gemist omdat je een half uurtje later bent gaan kijken en zijn er daarvoor belangrijke dingen gebeurt, kan de kijker via de knop ‘momenten’ deze gebeurtenissen terugkijken.

Wat wanneer te zien

Ook worden streams vanaf heden verrijkt met redactionele programma-informatie. Bij elk evenement dat zich daarvoor leent wordt er een overzicht met tijden vermeld. Bijvoorbeeld bij een stream van de EK atletiek wordt duidelijk aangegeven wanneer welke onderdelen beginnen en hoe laat de Nederlandse atleten in actie komen. Maar ook tijdens de Olympische Spelen gaat de NOS de kijker beter gidsen in wat er wanneer wordt uitgezonden.