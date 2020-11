De NOS zendt de komende vier jaar alle kwalificatieduels van het Nederlands vrouwenelftal uit. In de aanloop naar het WK 2023 én op weg naar het EK 2025. Die reeks begint in september 2021. Daarnaast zijn voortaan ook de belangrijkste oefeninterlands van de Oranjevrouwen bij de NOS te volgen; live op televisie, op de radio, en online.

Eredivisie

In het verlengde van deze nieuwe overeenkomst met de KNVB heeft de NOS ook de afspraken over de Vrouwen Eredivisie verlengd. De samenvattingen zullen niet alleen dit seizoen, maar ook de drie seizoenen daarna bij de NOS te zien zijn. Een aantal keer per seizoen zelfs live.

“Passen bij de NOS”

“De interlands van de Oranjevrouwen passen bij de NOS, bij de publieke omroep“, aldus algemeen directeur Gerard Timmer. “Met deze verbintenis zijn de belangrijkste duels van de voetbalmannen en -vrouwen, zowel in de Eredivisie als van Oranje, de komende tijd bij de NOS te volgen. Via de radio, televisie en online. Met onze journalistieke aanpak betekent dat het hele jaar door aandacht voor vrouwenvoetbal. En dat is goed voor de sport.“