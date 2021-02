Voetbalanalist Hans Kraay jr. verlengt contract bij ESPN

Hans Kraay jr. is ook de komende jaren te zien bij ESPN. De verslaggever annex analist heeft zijn aflopende contract bij de zender verlengd.

“Blij”

Voetbalanalist Hans Kraay jr. maakte vrijdagavond in het programma ‘Voetbal op Vrijdag’ zijn contractverlenging bij de sportzender bekend. “Ik ben hartstikke blij dat we met z’n allen nog een tijdje doorgaan. Ik heb het hier al acht jaar geweldig naar mijn zin dus we gaan nog een tijdje door, ik ben erg blij“, aldus Hans Kraay jr. Het is niet bekend voor welke periode het contract is verlengd.

Hans Kraay jr. zal ook de komende periode af en toe aanschuiven als voetbalanalist bij het televisieprogramma Veronica Inside op Veronica.

