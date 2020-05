Het voetbalpraatprogramma Veronica Inside gaat door tot eind juni op Veronica. Dit heeft het programma bekend gemaakt op haar website.

In de maand mei is het programma met Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp nog zowel op de maandag als de vrijdag te zien. In juni wordt er alleen een editie op de maandavond gemaakt. De uitzendtijd op de maandagavond blijft 20.30 uur op Veronica.

VI Oranje

Veronica Inside zou ook in de zomermaanden te zien zijn tijdens het Europees Kampioenschap voetbal. Dit evenement is echter afgelast en zijn ook de extra uitzendingen van Veronica Inside geschrapt. Aangezien het voetbal langzaam weer op gang komt na de coronacrisis is er besloten om in juni wel één uitzending per week aan te houden. De laatste uitzending van het seizoen is op 29 juni.

“Topshow”

“In de maand mei blijft Veronica Inside wel gewoon twee keer per week te zien. Aanstaande vrijdag staat er weer een topshow op het menu, niemand minder dan Jan Boskamp schuift dan aan als tafelgast. Werelds!“, aldus het programma op haar website.

Groeten uit Grolloo

Door de weeks is er via de app en website van Veronica Inside en Youtube nog een wekelijks interview te zien met Johan Derksen uit zijn woonplaats onder de noemer Groeten uit Grolloo.

Video: