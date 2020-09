Voorronde Champions League: Dinamo Kiev-AZ live op SBS6

Vandaag speelt AZ een wedstrijd in de derde voorronde van de Champions League tegen Dinamo Kiev. De wedstrijd is live te volgen via SBS6.

Tweede wedstrijd

In een plekje voor de poulefase in de Champions League moet voetbalclub AZ uit Alkmaar een aantal voorrondes spelen. Eerder al werd op het eigen veld Viktoria Plzen verslagen. Vanavond staat er een uitwedstrijd tegen Dinamo Kiev op het programma. Op basis van dit ene duel wordt de play-off-deelnemer beslist. AZ heeft dus nog twee voorrondes te winnen tot de groepsfase. Bij uitschakeling volgt de Europa League-groepfase.

SBS6

De wedstrijd tussen Dinamo Kiev en AZ is vanavond live te volgen op SBS6. De voorbeschouwing begint om 18.30 uur en de wedstrijd zelf om 19.00 uur. De wedstrijd is ook te volgen via Internet via een livestream op Kijk.nl.

NPO Radio 1

Via de radio is er een verslag te horen van de wedstrijd op NPO Radio 1 in het programma Langs de Lijn En Omstreken. De uitzending begint vanavond om 19.00 uur. NPO Radio 1 is te beluisteren via FM/DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.

