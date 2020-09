Voorronde Europa League: Progrès Niedercorn – Willem II live bij RTL 7

De wedstrijd in de voorronde van de Europa League tussen Progrès Niedercorn en Willem II is vandaag live te zien via RTL 7.

Voorronde

Willem II uit Tilburg speelt vandaag om 18.30 uur in de tweede voorronde van de Europa League een uitwedstrijd bij Progrès Niedercorn uit Luxemburg. De wedstrijd tegen Progrès Niedercorn, de Luxemburgse nummer twee gaat over één duel.

Weg naar groepsfase

Als Willem II de wedstrijd in Luxemburg wint volgt volgende week donderdag, 24 september, een duel tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Schotse Rangers FC en Lincoln Red Imps (Gibraltar). Na die wedstrijd is er ook nog een playoff-wedstrijd waarin duidelijk wordt wie de groepsfase van de Europa League bereikt.

RTL 7

RTL 7 zendt de wedstrijd Progrès Niedercorn – Willem II live uit. De voorbeschouwing op de wedstrijd begint om 18.00 uur en de wedstrijd gaat om 18.30 uur van start. Na afloop is er een nabeschouwing op de wedstrijd.

