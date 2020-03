Vrijdag hele dag Nederlandse muziek bij Groot Nieuws Radio

Om de Nederlandse muzikanten, worshipleaders en bands een hart onder de riem te steken, draait Groot Nieuws Radio aanstaande vrijdag, 20 maart, de hele dag muziek van Nederlandse bodem.

“Muziekwereld ligt stil”

“De christelijke muziekwereld ligt voor een deel stil, doordat concerten in verband met het coronavirus niet door konden gaan. En juist in deze periode naar Pasen stonden er veel evenementen gepland.“, aldus de radiozender.

Van 06:00 uur ’s ochtends tot 22:00 uur ’s avonds is in de programma’s op Groot Nieuws Radio uitsluitend muziek te horen die is gemaakt binnen onze landsgrenzen.

“Blijk van waardering”

Nando Kok, muzieksamensteller bij Groot Nieuws Radio: “We willen een blijk van waardering laten klinken naar deze groep harde werkers, die vol passie een bijzondere bediening invult. Hun muziek en beschikbaarheid zorgt er mede voor dat onze relatie met God wordt verdiept. Daar willen we hen voor bedanken, juist in deze tijd waarin ook zij inkomsten mislopen.”

Luisteren

De radiozender is te beluisteren in heel Nederland via DAB+, diverse (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.

Sociale media: