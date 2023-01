Vrijwilligers van de lokale omroep Bie Os hebben zaterdagochtend het omroepgebouw in Urmond bezet uit onvrede over het bestuur. Dit bericht website 1Limburg.

Bie Os

Bie Os is ontstaan door het samengaan van Streekomroep Start en de Lokale Omroep Stein en heeft een uitzendgebied van ruim 130.000 inwoners. Het dagelijks bestuur van Bie Os bestaat uit

voorzitter Rick Ummels en secretaris Ronny Hermans-Spijkers.

Ontevreden

Medewerkers zijn volgens 1Limburg al langere tijd ontevreden over de manier waarop de enige twee leden van het bestuur de omroep leiden. Meerdere medewerkers zijn in de afgelopen periode hierdoor vertrokken of op non-actief gezet.

In gesprek

De vrijwilligers willen met de actie de twee bestuursleden dwingen op te stappen. Ze hebben daarom zaterdagochtend rond 9:00 uur de deuren van het omroepgebouw gebarricadeerd en verzochten het echtpaar met hen in gesprek te gaan.

Demonstratie

De bestuursleden alarmeerden de politie in verband met huisvredebreuk. Agenten gingen daarop poolshoogte nemen, maar er zijn volgens een politiewoordvoerder geen strafbare feiten gepleegd dus treedt de politie vooralsnog niet op. “Er is daar een demonstratie gaande”, bevestigt de woordvoerster.

De twee partijen zijn op dit moment met elkaar in gesprek.