In Vlaanderen is tijdens De Warmste Week 3,2 miljoen euro ingezameld voor 200 goede doelen. De actie is vrijdagavond afgesloten. De actie begon vorige week zaterdag.

De Warmste Week

De Warmste Week stond in het teken van grote inzamelingsacties voor diverse goede doelen. Het kloppende hart van De Warmste Week was DWW Radio: MNM en Studio Brussel delen een week lang hun frequentie. Door de maatregelen rond corona zag de invulling van de week er ook dit jaar anders uit dan anders.

Radio

De radiozenders Studio Brussel en MNM van de VRT zonden de hele week samen het programma DWW Radio door. Via DWW Radio konden er door de luisteraars verzoekplaten worden ingediend in ruil voor donaties aan het DWW Fonds. Uit eindelijk werd er zo 3.203.455 euro ingezameld. In totaal zijn er 2.126 verzoeknummers aangevraagd op de speciale radiozender.

“Nieuwe koers”

Frederik Delaplace, CEO VRT: “De Warmste Week koos dit jaar voor een nieuwe koers, met één thema en met een fonds bij de Koning Boudewijnstichting dat relevante projecten rond dit thema een duw in de rug geeft. Vandaag mogen we trots zijn op die aanpak. Want De Warmste Week stimuleerde het debat én haalde te weinig gehoorde stemmen voor de microfoon. Precies dat is de taak van de publieke omroep. Bovendien kunnen de 200 projecten van De Warmste Week door de steun van het fonds in 2022 echt het verschil maken en duizenden Vlamingen vleugels geven. Ik ben dan ook trots op de VRT-medewerkers die ondanks de lastige corona-omstandigheden, het beste van zichzelf gaven.”

