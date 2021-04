VRT Radio 2 blijft best beluisterde radiozender in Vlaanderen

Met een marktaandeel van bijna 30 procent blijft VRT Radio 2 de best beluisterde radiozender in Vlaanderen. Dit blijkt uit de luistercijfers over de periode september 2020 tot en met februari 2021 die vandaag door CIM (Centrum voor Informatie over de Media) bekend zijn gemaakt.

Corona

Door de coronacrisis verschijnen de luistercijfers in België op andere tijdstippen dan normaal. In deze meting blijft VRT Radio 2 de best beluisterde radiozender met een marktaandeel van 29,88 procent. Qmusic behaalt een marktaandeel van 11,98 procent en Joe behaalt een marktaandeel van 9,82 procent. VRT Studio Brussel, Radio 1 en MNM volgen met respectievelijk een marktaandeel van 9,05 procent, 8,82 procent en 8,58 procent.

Wallonië

In Wallonië is Nostalgie de best beluisterde radiozender met een marktaandeel van 14,09 procent. De marktleider wordt gevolgd door RTBF Vivacité (13,64 procent) en BEL RTL (12,65 procent).

Alle luistercijfers over de periode september 2020 tot en met februari 2021 zijn hier te vinden.

