VRT stapt uit BVN, NPO bezuinigt op satellietdistributie

BVN, de publieke tv-zender voor Nederlandstaligen buiten Nederland en Vlaanderen, gaat vanaf 1 juli 2021 verder met een 100% Nederlandse NPO-programmering. Het samenwerkingsverband binnen BVN wordt de komende maanden afgebouwd vanwege een nieuwe digitale strategie van de Vlaamse minister van Media.

Programmering

BVN biedt vanaf genoemde datum het beste van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) aan alle Nederlandstaligen die buiten Nederland wonen of verblijven. De zender blijft overal ter wereld via internet beschikbaar en in een belangrijk deel via de satelliet.

“Respect”

Vlamingen in het buitenland kunnen vanaf 1 juli 2021 het VRT-aanbod bekijken en beluisteren via VRT NU, VRT NWS en de VRT radio-apps. “Met respect voor de keuze van de Vlaamse minister van Media gaan beide partners op constructieve manier uit elkaar. We kijken terug op een zeer prettige samenwerking”, zegt Frans Klein, voorzitter van het BVN-bestuur.

Satellietdistributie

Het einde van de samenwerking binnen BVN heeft helaas wel gevolgen voor een gedeelte van de huidige satellietdistributie. Klein: “De hoge kosten voor het uitzenden via de satelliet konden tot nu toe worden gedeeld met Vlaanderen, maar nu deze subsidie stopt, zijn we helaas genoodzaakt om te bezuinigen op enkele dure satellietcontracten.” Voor sommige kijkers naar BVN heeft dit al vanaf 1 mei gevolgen voor de satellietontvangst.

De volgende satellieten stoppen binnenkort definitief met doorgifte van BVN:

• SES-5 (in midden en zuidelijk Afrika) per 1 mei 2021

• AsiaSat 5 (in Azië) per 1 juli 2021

• Optus D2 (in Oceanië) per 1 juli 2021

• Galaxy 19 (in Canada, Verenigde Staten en Midden-Amerika) per 1 juli 2021

• Multichoice/DStv (in zuidelijk Afrika) per 1 november 2021

Naam blijft bestaan

De naam BVN blijft bestaan en verwijst vanaf 1 juli 2021 naar het ‘Beste Van NPO’. BVN wordt sinds 2015 wereldwijd via internet gratis aangeboden.

Kijkers van BVN die meer willen weten over de veranderingen kunnen hier terecht.

Informatie over de nieuwe opties van de VRT is in de loop van de maand mei hier te vinden.