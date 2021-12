Vanaf vandaag, zaterdag 18 december, telt VRT Studio Brussel af naar het nieuwe jaar met 2021 tijdloze platen tijdens de De Tijdloze Countdown.

De Tijdloze Countdown

Presentatoren Roos Van Acker, Michèle Cuvelier, Nelles De Caluwé, Joris Brys, Max Vryens, Hannelore Van Besouw en Stijn Van de Voorde worden tijdens De Tijdloze Countdown bijgestaan door diverse gastpresentatoren. Van Bart Peeters en Ella Leyers over Tijs Vanneste, Meskerem Mees tot Philippe Geubels en Linde Merckpoel. De countdown is te horen via de themazender De Tijdloze op Internet en in Vlaanderen en delen van Zuid-Nederland via DAB+. Vanaf zaterdag 25 december hoor je De Tijdloze Countdown ook op Studio Brussel.

De Tijdloze 100

Op oudejaarsdag, vrijdag 31 december, presenteert Roos Van Acker opnieuw De Tijdloze 100 op VRT Studio Brussel. Ook dit jaar zal Roos van Acker samen met Nelles De Caluwé de luisteraars gidsen door de beste platen aller tijden volgens de Studio Brussel-luisteraars. Net voor het nieuws van 20.00 wordt duidelijk of ‘Black’ van Pearl Jam voor het zevende jaar op rij helemaal bovenaan de lijst pronkt.

