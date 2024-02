De Waalse publieke omroep RTBF stopt met haar dienst Teletekst. Vanaf komende week wordt het aanbod aan pagina’s afgebouwden blijft alleen de ondertiteling voor doven en slechthorenden over.

Online

De RTBF geeft aan dat het nieuws- en sportaanbod ook online beschikbaar is. Daarnaast is volgens de RTBF het gebruik van haar Teletekst-dienst laag. “Terwijl de RTBF druk bezig is met het moderniseren van haar omroepplatformen, rechtvaardigt het feit dat teletekst door de alternatieven die het internet biedt bijna niet meer door de bevolking wordt gebruikt, niet langer een rechtvaardiging voor het investeren in nieuwe technologische middelen voor deze dienst. We hebben geen precies beeld van het percentage mensen dat erachter zit, maar we realiseren ons dat het niet meer gebruikt wordt“, aldus de omroep in een verklaring op haar website.

Meer zenders gestopt

De Vlaamse publieke omroep in België, VRT, is al in 2016 gestopt met het aanbieden van Teletekst. Ook in Nederland zijn vrijwel alle televisiezenders al gestopt met het gebruik van Teletekst. De NOS biedt de dienst echter nog steeds aan en heeft onlangs zelfs nieuwe apparatuur in gebruik genomen voor de dienst.