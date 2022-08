De regionale omroep Omroep West gaat voorlopig door met het aanbieden van nieuwsberichten via teletekst. De omroep was voornemens om te stoppen met deze dienst maar kreeg hierop veel reacties van gebruikers van teletekst.

Veel reacties

“Via de mail ontvingen wij 1053 reacties, telefonisch ging het om enige tientallen gesprekken en ook per brief liet u zich niet onbetuigd. Ik wil u zeer bedanken voor de wijze waarop u dit deed“, aldus hoofdredacteur Henk Ruijl van de regionale omroep.

Door met Teletekst

Naar aanleiding van de vele reacties heeft de omroep besloten om de dienst niet stop te zetten. “We hebben als omroep het besluit genomen in deze tijd van website, app, Instagram, Tiktok en zo meer… te gaan investeren in Teletekst. U heeft ons overtuigd. U, die opkwam voor uw buurvrouw. U, die nauwelijks meer kunt lezen en Teletekst nog net kunt volgen. U, die niet zo handig bent online en die verstoken zou blijven van nieuws. U allen met uw indringende oproep toch vooral Teletekst te handhaven“, aldus Ruijl.

“Positieve ontwikkeling”

De Ouderenbond ANBO is blij met het besluit van Omroep West. “Wij vinden de beslissing van Omroep West om niet te stoppen met Teletekst een positieve ontwikkeling. Niet zozeer omdat het altijd slecht is als zaken verdwijnen, maar vooral omdat de omroep aan hun achterban heeft gevraagd wat ze er van vinden vóórdat de stekker eruit werd getrokken. En een groot deel van de achterban gaf aan Teletekst de gebruiken als primaire nieuwsbron. Twee jaar geleden bestond Teletekst 40 jaar, wie weet kunnen we in 2030 de 50e verjaardag vieren“, aldus Jurriën Beerda van Ouderenbond ANBO.

Gestopt

Eerder waren onder andere de regionale omroepen TV Oost, RTV Rijnmond, RTV NH, TV Noord en Omroep Flevoland wel gestopt met hun teletekst-dienst.