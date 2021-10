Wilfred Genee stopt met ochtendshow op Radio Veronica

Wilfred Genee stopt met De Veronica Inside Ochtendshow op Radio Veronica. Hij werkt samen met René van der Gijp en Johan Derksen van tv-programma Veronica Inside aan een praatprogramma op televisie.

Dagelijkse talkshow

Het grote succes van de VI Oranjezomer krijgt voor Wilfred Genee een mooi vervolg op televisie. Wilfred neemt daarom binnenkort afscheid van de ochtendshow op Radio Veronica. “Het is onvermijdelijk. Het is niet anders. We hebben het vorige week besproken. Het is niet te combineren met elkaar“, vertelt hij op de radiozender.

Gemengde gevoelens

Hij kijkt met gemengde gevoelens naar de toekomst. Hoewel hij wel denkt dat het nieuwe praatprogramma een succes kan worden. “Je moet wel oppassen dat je het niet te serieus gaat nemen natuurlijk. Dat we overal écht verstand van zouden kunnen hebben. Het moet wel met die zelfde ondertoon blijven.”

“Wilfred is voor grote dingen gemaakt”

Zendermanager Rob Stenders over het stoppen van Wilfred Genee: “Wilfred gaat nooit rimpelloos voorbij aan de plekken waar hij gaat of staat. Ook bij Radio Veronica maakt hij met zijn companen een ochtendshow die ergens over gaat en die ergens voor staat. Het is dus ook voor ons jammer dat het gaat stoppen, maar we hebben er uiteraard wel alle begrip voor. Die talkshow wordt een succes. Wilfred is voor grote dingen gemaakt.”

Over Wilfreds laatste uitzending én de invulling van de nieuwe ochtendshow zijn nog geen details bekend.

