Voetbalclub Willem II uit Tilburg is in samenwerking met audioplatform JUKE een eigen radiozender begonnen: Willem II Radio.

Muziek en live-verslag

Via de radiozender wordt muziek gedraaid die is geselecteerd door de supporters en zijn de wedstrijden live te volgen via een radioverslag. “In de Eerste Divisie is het niet vanzelfsprekend dat wedstrijden van Willem II live via ESPN uitgezonden worden. Om die reden is de club een samenwerking gestart met JUKE. Zowel de thuis- als de uitwedstrijden worden zonder onderbrekingen en reclames uitgezonden“, aldus de voetbalclub. Naast de wedstrijden wordt door de club ook thematische podcasts gemaakt onder leiding van presentator en Willem II’er Pim Smolders.

Visueel gehandicapten

Met de juiste technische apparatuur en een aantal vrijwillige sportverslaggevers kunnen de supporters op de blindentribune de wedstrijd op een unieke manier ervaren. Deze verslaggeving is de basis voor de radiostream via JUKE. Ook voor mensen die niet in het stadion kunnen komen en/of niet de mogelijkheid hebben om een ESPN-abonnement af te sluiten, biedt Willem II in samenwerking met Willem II Betrokken de mogelijkheid om de wedstrijden middels Willem II Radio naar de huiskamers te streamen.

Ajax en AZ

Naast Willem II hebben ook de voetbalclubs Ajax en AZ een eigen radiozender op het audioplatform van Talpa.

Luisteren naar Willem II Radio kan hier.