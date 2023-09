Vandaag, vrijdag 8 september begint het WK Rugby. Ziggo Sport zendt het toernooi in Frankrijk de komende zes weken live en exclusief uit tot en met de finale op zaterdag 28 oktober.

Live

Vrijwel alle wedstrijden van het WK zijn live en in zijn geheel te zien op Ziggo Sport kanaal 14 of Ziggo kanaal 13 en op Ziggo Sport Totaal. Te beginnen, vrijdag 8 september om 20.25 uur met de klassieker Frankrijk vs Nieuw Zeeland waarbij de All Blacks voorafgaand aan de wedstrijd hun wereldberoemde en imponerende haka zullen uitvoeren.

Analyses

Vanuit de studio in Hilversum komen er regelmatig voor- en nabeschouwingen met onder meer Tessa Veldhuis en Tim Visser, beiden voormalig rugby-internationals. Bijdrages en commentaar vanaf locatie worden verzorgd door van Albert Mantingh en Sean Mallon.

Interactie

Om kijkers nog meer onderdeel te laten worden van de wedstrijden introduceert Ziggo Sport een nieuwe manier van digitaal sport beleven. Tijdens alle gestreamde live uitzendingen op Ziggo Sport Totaal GO, krijgt de kijker bij de rugby-duels ‘buffs’ in beeld te zien. Buffs zijn korte polls of vragen aan de kijker, waarop de kijker direct kan reageren. Met elk antwoord krijgt men punten en die worden meegeteld in een ranglijst, waar prijzen aan verbonden zijn. Ziggo Sport werkt voor deze technologie samen met SportBuff.

Hierbij de link naar het speelschema.