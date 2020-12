Zanger Stef Bos geeft exclusief concert voor NPO Radio 5

Stef Bos geeft morgen, maandag 14 december, het NPO Radio 5 Evergreen Concert in theater Flint in Amersfoort. Het concert is live te volgen via de website NPO Radio 5. Het is het eerste liveoptreden van Stef Bos met zijn band sinds maart van dit jaar.

Evergreen Top 1000

Bos zingt tijdens het concert onder meer de nummers waarmee hij in de recent uitgezonden Evergreen Top 1000 stond: Papa en Is Dit Nu Later. Ook brengt Stef Bos de favoriete evergreen van een NPO Radio 5-luisteraar ten gehore. Via de website konden luisteraars hun favoriete evergreen doorgeven. Uit de inzendingen kiest Bos een evergreen die hij naar zijn hand gaat zetten. Die uitvoering gaat tijdens het concert in Amersfoort in première.

Bezoekers

Bij het optreden in theater Flint zijn maximaal 30 bezoekers aanwezig. Het concert van Bos is live te horen op NPO Radio 5, op maandag 14 december vanaf 20.00 uur en rechtstreeks te zien via een livestream op nporadio5.nl. De radiozender zelf is te beluisteren via DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.

