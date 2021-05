Zeeuwse Top 40 op Hemelvaartsdag te horen via Omroep Zeeland

Voor de vijftiende keer hoor je op Hemelvaartsdag de Zeeuwse Top 40 bij Omroep Zeeland. De lijst bevat de 40 populairste platen van Zeeuwse artiesten.

Vier uur lang

Donderdag 13 mei hoor je tussen 8.00 en 12.00 uur de Zeeuwse Top 40. De presentatie is in handen van Elsa van Hermon en Stefan Daane. De lijst is samengesteld door de luisteraar van de regionale radiozender. De afgelopen jaren stond Danny Vera met Roller Coaster bovenaan de lijst.

Kijken en luisteren

De Zeeuwse Top 40 is te volgen via radio, televisie en de website van Omroep Zeeland. Vanaf 18.15 uur is de top 3 elk half uur te zien op Omroep Zeeland TV. Omroep Zeeland is in de provincie Zeeland te horen via FM en DAB+ en landelijk te horen via diverse (digitale) radiopakketten. Wereldwijd is de radiozender te beluisteren via Internet.

