Op Hemelvaartsdag is de Zeeuwse Top 40 te beluisteren op de regionale radiozender Omroep Zeeland. De lijst wordt voor de zestiende keer uitgezonden.

Zeeuwse artiesten

Tussen 08.00 en 12.00 uur presenteren Elsa van Hermon en Stefan Daane de 40 populairste platen van Zeeuwse artiesten, gekozen door het publiek. Staat Danny Vera met Roller Coaster voor de vierde keer bovenaan of staat er dit jaar een ander nummer op één? En welke nummers zijn nieuw binnengekomen?

Luisteren

De Zeeuwse Top 40 is te volgen via radio, televisie en de website van Omroep Zeeland. De radiozender is in de regio rond Zeeland te beluisteren via FM en DAB+, landelijk via diverse digitale radiopakketten en wereldwijd via Internet.

Meer informatie via de website van de regionale omroep.