Zaterdag 10 december gaat De Grootste Kerstboom in IJsselstein voor de 24ste keer aan. De zendmast in IJsselstein wordt dan omgetoverd in een enorme kerstboom.

Gelukt

Ondanks de coronacrisis is het de organisatie achter ‘De Grootste Kerstboom’ toch gelukt om voldoende sponsors binnen te halen om ook dit jaar de zendmast van IJsselstein weer om te toveren tot kerstboom.

Ontstekingsfeest

Voor het eerst sinds twee Coronajaren wordt de Grootste Kerstboom weer live ontstoken vanaf het Podiumterrein in IJsselstein. Dat gebeurt op zaterdag 10 december rond kwart voor zeven ’s avonds. Om zes uur start het ontstekingsfeest, met onder andere optredens van lokale talenten Melanie Ryan en DJ Sem. De hoofdact wordt gevormd door de bekende zanger Xander de Buisonjé. Het feestje eindigt rond half acht zodat voetballiefhebbers op tijd een WK-kwartfinalewedstrijd kunnen volgen.

Voorbereiding

Vanaf het voorjaar is het bestuur van de Stichting De Grootste Kerstboom druk in de weer om de ontsteking mét feest te realiseren. Voorzitter Ghita van der Kraan van de stichting: “Als gevolg van inflatie zijn onze kosten gestegen. Bovendien moest een aantal sponsoren om begrijpelijke redenen afhaken. Gelukkig hebben we een flink aantal bedrijven en particulieren bereid gevonden sponsor of donateur te worden. Zo blijkt maar weer dat de Grootste Kerstboom een groot draagvlak heeft in IJsselstein en ver daarbuiten. Dat biedt goede hoop voor de 25ste ontsteking, volgend jaar.”

Werkzaamheden

De voorbereidingen voor de 24ste ontsteking zijn in volle gang. Vanaf dinsdag 29 november worden de 120 energiezuinige Osram HQL-ledlampen in de Gerbrandytoren gehesen. Dit project is, als alles meezit, begin december afgerond waarna op zaterdag 3 december het toplicht wordt geïnstalleerd op een hoogte van circa 350 meter. Professionals van Volker Wessels Telecom en Ampco Flashlight Rental zullen deze klussen klaren, geholpen door een groep enthousiaste vrijwilligers.

30 jaar

De Grootste Kerstboom bestaat dit jaar precies 30 jaar. In 1992 onderging de Gerbrandytoren voor het eerst een Kerst-metamorfose. De boom brandt continu van zaterdag 10 december 2022 tot en met Driekoningen, donderdag 6 januari 2022.

