Afgelopen maandag is per ongeluk de zendmast van lokale omroep Radio Capelle uit Capelle aan den IJssel verwijderd.

Uit de lucht

Sinds maandag is Radio Capelle niet meer te beluisteren op 105.3 MHz. Tijdens werkzaamheden op een flat in Capelle aan den IJssel, de uitzendlocatie van de omroep, is de mast verwijderd. De omroep bericht op haar website niet op de hoogte te zijn van de werkzaamheden. De zendmast is in stukken gezaagd en in een container bij de flat beland. “De uitvoerder van de werkzaamheden was niet op de hoogte dat de mast nog dienst deed“, aldus de omroep.

Noodvoorziening

Inmiddels zou de omroep weer in de lucht zijn middels een noodvoorziening. Daarnaast is de radiozender te beluisteren via Internet.