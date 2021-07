Ziggo: App voor Youtube Kids beschikbaar via Mediabox Next

Sinds deze week is er een speciale app voor Youtube Kids beschikbaar in de appstore van de Mediabox Next van Ziggo.

Youtube Kids

De Mediabox Next beschikt al over de de standaard Youtube-app en daarnaast is er nu ook een speciale app voor Youtube Kids toegevoegd. “Een app speciaal voor kinderen. Zo verkennen ze YouTube op een leuke en veilige manier. De YouTube Kids TV app komt deze maand beschikbaar op je mediabox“, aldus Ziggo. De nieuwe app is beschikbaar via de appstore van de digitale mediabox van Ziggo.

Stembesturing

Daarnaast is sinds kort de functionaliteit van de YouTube-app zelf op de Mediabox Next uitgebreid. De app heeft de beschikking gekregen over stembesturing. De spraakopdrachten kun je zowel in YouTube als in het gewone Next-menu gebruiken. Via een speciale website van Ziggo wordt de werking van stembesturing uitgelegd.