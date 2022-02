Ziggo heeft het aantal zenders dat in HD-kwaliteit wordt aangeboden via haar digitale televisiepakket sinds kort uitgebreid.

HD-kwaliteit

Sinds kort zijn de televisiezenders ONS (kanaal 50), Sat.1 (kanaal 59), TV5 Monde Europe (kanaal 71), Arte (kanaal 72), TRT Türk (kanaal 76), Family 7 (kanaal 230), Euronews (kanaal 505), Aljazeera English (kanaal 506), Stingray Classica (kanaal 613) en Secret Circle (kanaal 791) te zien in HD-kwaliteit. Voorheen werden deze zenders alleen in SD/standaardkwaliteit uitgezonden door de kabelaar.

De verwachting is dat het aanbod van zenders in HD-kwaliteit in de nabije toekomst verder wordt uitgebreid. Ziggo zelf heeft nog niks gecommuniceerd over het uitbreiden van het aanbod van televisiezenders in HD-kwaliteit.