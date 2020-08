Ziggo breidt aanbod Movies & Series komende periode uit

Ziggo breidt komende periode het aanbod van films en series in het aanvullende pakket Movies & Series (XL) verder uit.

The Third Day

Op 15 september start de zesdelige HBO-serie The Third Day (2020) met Jude Law (The Young Pope), Naomie Harris (Moonlight) en Emily Watson (Chernobyl). In het eerste deel ‘Summer’ ontdekt Jude Law (Sam) een mysterieus eiland voor deBritse kust. In het tweede deel ‘Winter’ komt buitenstaander Helen (Naomie Harris) naar het eiland, maar haar komst zorgt voor een heftige confrontatie. De serie is te zien in het pakket Movies & Series XL

Beforeigners

De HBO-Nordic Beforeigners (2019) is een dag later vanaf 16 september te zien. In deze crime-serie verschijnen personen uit het verleden opeens op mysterieuze wijze in Oslo. De serie is te zien in het pakket Movies & Series XL

Upright

In de komedie Upright (2019) vanaf 10 september, besluit Lucky Flynn naar de andere kant van Australië te reizen om zijn moeder die op sterven ligt te zien. Hij neemt niets anders mee dan een piano. Maar zijn plannen gaan al snel mis wanneer hij de weggelopen tiener Meg in de Australische woestijn tegen het lijf loopt.

Godfather of Harlem

Ook de nieuwe series Godfather of Harlem (2020) en Dave (2020) worden op 10 september verwacht. Godfather of Harlem, gespeeld door Oscar-winnaar Forest Whitaker, keert begin jaren zestig na tien jaar gevangenis terug naar de buurt waar hij ooit de baas was. De komedie Dave is gebaseerd op het leven van rapper en komiek Dave Burd, die vooral bekend is onder zijn artiestennaam Lil Dicky.

Mrs. America

Op 17 september volgt Mrs. America (2020), onlangs genomineerd voor acht Emmy Awards. In deze dramaserie zien we hoe de conservatieve activist Phyllis Schlafly (Cate Blanchett) de emancipatiestrijd in de zeventiger jaren op scherp zette.

Hide and Seek

In de Oekraïense crime Hide and Seek (2019), te zien vanaf 3 september, spelen vader en dochter verstoppertje in hun appartement. Alles lijkt normaal, tot de vader zijn dochter ineens nergens meer kan vinden.

