Ziggo breidt het aanbod van films en series in haar on-demand aanbod Movies & Series (XL) de komende periode uit.

Passport to Freedom

De Braziliaanse mini-serie Passport to Freedom vertelt het waargebeurde verhaal van Aracy de Carvalho, die in 1935 een baan bij het Braziliaanse consulaat in Hamburg krijgt. Hier geeft ze twee jaar lang in het geheim paspoorten zonder de gevreesde ‘J-stempel’ uit aan Joden. Zo slaagt de Carvalho erin het leven van vele mensen te redden. Als de nieuw aangestelde diplomaat João Guimarães Rosa in Hamburg aankomt, neemt ze hem in vertrouwen en worden de twee stapelverliefd. Passport to Freedom is vanaf 20 juli te zien.

Guilty Party

De gediscrediteerde journalist Beth Baker probeert in Guilty Party wanhopig haar carrière te redden door zich te storten op het verhaal van een moeder die veroordeeld is tot een levenslange gevangenisstraf voor het verminken en vermoorden van haar man. Seizoen 1 is vanaf 6 juli te zien.

Women of the Movement

In Women of the Movement volgen we het verhaal van Mamie Till-Mobley, die in 1995 haar leven riskeert om gerechtigheid te vinden nadat haar zoon Emmett op brute wijze is vermoord in het ‘Jim Crow’ Zuiden. Seizoen 1 vanaf 13 juli.

SEAL Team

De militaire dramaserie SEAL Team volgt het professionele en persoonlijke leven van de meest elitaire eenheid van Navy SEALs tijdens het trainen, plannen en uitvoeren van de gevaarlijkste missies. Seizoen 4 is vanaf 18 juli te zien.

For Heaven’s Sake

For Heaven’s Sake volgt de zoektocht naar Harold Heaven, die in de winter van 1934 op mysterieuze wijze verdween uit zijn afgelegen hut in Ontario, Canada. Seizoen 1 is vanaf 27 juli te zien.

