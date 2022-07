Ziggo breidt het aanbod van films en series in haar on-demand aanbod Movies & Series (XL) de komende periode uit.

Furia

De achtdelige thriller Furia speelt zich af in Oslo en Berlijn. Het draait om Ragna, een geheim agent die infiltreert tot een extreem-rechtse terreurcel en Asgeir, een voormalig agent van de Special Operations die in het westen van Noorwegen woont, nadat hij uit de Russische onderwereld is ontsnapt en een nieuwe identiteit heeft aangenomen. Wanneer hun twee werelden samenkomen, volgt een race tegen de klok om een ramp te voorkomen. Vanaf 15 augustus te zien bij Ziggo Movies & Series.

SEAL Team

SEAL Team is een militair drama dat het professionele en persoonlijke leven volgt van de meest elitaire eenheid van Navy SEALs, tijdens het trainen, plannen en uitvoeren van de gevaarlijkste missies. Falen is geen optie. Het vijfde seizoen begint met een trainingsoefening die een geheime missie blijkt te zijn en dekmantel is om een wapenexpert uit een van de gevaarlijkste landen ter wereld te halen. Seizoen 5 is vanaf 10 augustus exclusief te zien bij Ziggo.

Work in Progress

Abby gelooft in het eerste seizoen van Work in Progress dat ze niet lang meer te leven heeft, maar tijdens een sessie met haar therapeut legt iemand anders het loodje. Bovendien zet een nieuwe relatie haar leven op z’n kop. In het tweede seizoen vindt Abby haar weg met een nieuwe huisgenoot en gaat ze op zoek naar een nieuwe therapeut. Seizoen 2 is vanaf 17 augustus exclusief te zien bij Ziggo.

Outsiders

Outsiders is een spannende serie waarin het verhaal verteld wordt van de Farrell clan. Zij wonen al jaren in de mysterieuze heuvels van Appalachia, waar zij hun eigen wetten naleven en een eigen wereld hebben gecreëerd. Ze moeten echter wel hun manier van leven verdedigen en gebruiken alle mogelijke wapens. Seizoen 1 en 2 vanaf 24 augustus.

Vechtershart

In de Nederlandse dramaserie Vechtershart wil voormalig kickbokskampioen Nick Roest na vier jaar Franse cel een comeback maken. Als zijn vader weigert hem te coachen, zal hij eerst moeten bewijzen dat hij een ander mens is geworden. Nick slaagt in zijn doel, maar verliest zijn vader. Vanaf 16 augustus.

