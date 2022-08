Ziggo breidt het aanbod van films en series in haar on-demand aanbod Movies & Series (XL) de komende periode uit.

I Love That For You

In de komedie I Love That For You (2022) droomt Joanna Gold ervan om presentatrice van een homeshopping televisiezender te worden. Maar wanneer een leugentje om bestwil volledig uit de hand loopt, komt Joanna erachter dat het verkopen van dromen heel andere koek is. Seizoen 1 is te zien vanaf 21 september.

Ghosts

De dromen van een jong stel komen in Ghosts (2021) uit als ze een prachtig landhuis erven. Maar dit lijkt mooier dan het is als ze ontdekken dat het huis een bouwval is en ook nog eens wordt bewoond door menig overleden bewoner. Vanaf 7 september.

Lois

In de Nederlandse thriller Lois (2018), gebaseerd op de boekenreeks van Simone van der Vlugt, werkt de gelijknamige hoofdpersoon Lois Elzinga als rechercheur bij de Alkmaarse politie. Ze krijgt voortdurend met nieuwe en complexe zaken te maken. Vanaf 15 september te zien.

Andere series en films die in september hun premiere beleven bij Ziggo Movies & Series:

Hap and Leonard seizoen 1 (vanaf 7 september)

The Halcyon seizoen 1 (vanaf 14 september)

