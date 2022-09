Ziggo breidt het aanbod van films en series in haar on-demand aanbod Movies & Series (XL) de komende periode uit.

City on a Hill

Vanaf 12 oktober is het 3e seizoen van de serie City on a Hill te zien. Jackie Rohr heeft de FBI verlaten en zijn penning in de haven van Boston gegooid. Hij krijgt een royale nieuwe baan als beveiliger van een rijke familie. De serie met Kevin Bacon is vanaf 12 oktober te zien.

Blood & Treasure

In het tweede seizoen van Blood & Treasure bundelen Danny MacNamara – een voormalig antiquiteitenexpert van de FBI – en Lexi Vaziri – een voortvluchtige kunstdief met vertrouwensproblemen – hun krachten om een terrorist op te sporen die zijn aanslagen financiert met gestolen artefacten. Seizoen 2 vanaf 3 oktober.

Resident Alien

Half oktober volgt het laatste deel van het tweede seizoen van de komedie Resident Alien, waarin een buitenaards wezen een noodlanding maakt op aarde en zich verschuilt in een afgelegen stadje in Colorado. Hij vermomt zich als arts, maar zijn missie komt in gevaar als een jongetje van negen zijn ware identiteit kan zien. Seizoen 2b vanaf 18 oktober.

Operación Marea Negra

Operación Marea Negra is het waargebeurde verhaal van de 26-daagse Atlantische oversteek met een zelfgemaakte onderzeeër die voor de kust van Galicië werd onderschept met meer dan 3.000 kilo cocaïne. Ze werd bemand door onder meer Agustín Álvarez, een voormalige Spaanse amateurbokser. Aan boord is het in dit riskante onderwateravontuur een kwestie van overleven, vanwege stormen, onvoorspelbare stromingen, honger, onderlinge strijd en de autoriteiten. Vanaf 12 oktober.

Koppensnellers

In de Nederlandse serie Koppensnellers komt de keiharde zakenvrouw Dana terug naar Nederland als ze gediagnosticeerd wordt met een levensbedreigende ziekte en de getroebleerde band met haar zoon Lucas probeert te herstellen. Vanaf 13 oktober.

Klangor

In de Poolse serie Klangor verandert het leven van gevangenispsycholoog Rafal Wejman voorgoed, wanneer de psychotische gevangene Emil Knapik weet te ontsnappen. In de vierentwintig uur na Emils ontsnapping verdwijnt zijn tienerdochter Gabi spoorloos na een avondje uit met haar geheime vriendje Ariel. Achtdelig Pools drama waarin een vader die niets meer te verliezen heeft, op zoek gaat naar zijn vermiste dochter. Vanaf 20 oktober.

The Beast Must Die

The Beast Must Die is een crimeserie met een akelig voorval op het Isle of Wight wanneer de kleine Martie van zes wordt doodgereden. Als de politie de dader niet te pakken krijgt, gaat zijn moeder zelf op onderzoek uit. Inspecteur Nigel Strangeways is na een traumatische ervaring overgeplaatst naar het eiland. Vanaf 27 oktober.

Meer informatie via de website van Ziggo.